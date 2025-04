Brand 'onder controle', tijd om op te scheppen over het afweren van "een van de grootste cyberaanvallen ooit", waarmee de havenbrand impliciet wordt afgeschilderd als helaas het gevolg van net die ene cyberaanval die er doorheen glipte. Het hoofd van Irans Infrastructure Communications Company tegen staatsmedia: "One of the most widespread and complex cyber attacks against the country’s infrastructure was identified and preventive measures were taken." Ondertussen onderdrukt het Iraanse regime natuurlijke elke suggestie dat de explosies in Irans grootste containerhaven en logistiek sleutelpunt veroorzaakt zijn door 'externe vijanden': "Het bureau van de Iraanse officier van justitie plaatste een statement op de website waarin het "online activisten" veroordeelt die geruchten verspreiden die de "psychologische veiligheid van het land ondermijnen". Een aantal journalisten zou al boetes hebben gekregen omdat ze zeiden dat er opzet in het spel was.""

Ook gaan luchtaanvallen door de Hegseth-squadrons van Trump Air tegen de Houthi's onverminderd door, al stoppen ze voorlopig wel even met het communiceren van details om de operationele veiligheid te waarborgen. In het laatste bericht door Central Command valt te lezen: "Since the start of Operation Rough Rider, USCENTCOM has struck over 800 targets. These strikes have killed hundreds of Houthi fighters and numerous Houthi leaders, including senior Houthi missile and UAV officials."

Veel meer beeld na de breek.