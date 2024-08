Er zijn opnieuw twee knakkers aangehouden voor betrokkenheid bij de mislukte aanslag bij het huis van de inmiddels overleden loodgieter Ron van Uffelen. Het gaat om een gast van 16 (!) uit Rotterdam en een gast van 17 (!) uit Delft. Eerder pakte de popo al een man uit Almere (33) en een duo uit Amsterdam (16 en 19) op. Het is nog steeds niet duidelijk met wie of wat die Van Uffelen nou precies ruzie had, maar zo te zien was het met de redactie van de BOBO of met het complete luisterbestand van FunX. De NPO heeft nog niet gereageerd.