Het duurde even, maar de twaalfde explosie bij de loodgieter in Caracas aan de Nieuwe Maas (Vlaardingen) is binnen. Een dozijn knallen, de hele bingokaart vol. Kan hij mooi inleveren voor een gratis koekje bij de zoveelste koffie op het politiebureau of een keer gratis bellen met de verzekeraar. U heeft iemand serieus boos gemaakt als uw bedrijf twaalf keer het doelwit is van een aanslag. Hoeveel kilo coke moet u eigenlijk achterover drukken voordat iemand een vol dozijn explosies voor u laat thuisbezorgen? Hoeveel gestolen geld is zo'n barrage aan knutselbommen waard? Of is daar iemand toch onredelijk ontevreden over de reparatie van zijn lekkende kraan? Hoe dan ook, het oppakken van loopjongens stopte deze knallende reeks niet, waardoor Vlaardingen voorlopig niet bekend staat om haring happen en (nog opzoeken of er meer is, red.), maar om de levensgevaarlijke loodgieter. Op naar nummer dertien!