Het giert echt helemaal uit de loden pijp bij die loodgieter in Vlaardingen. Vannacht was het wéér raak en dit keer was het kantje boord. Door een brand na een explosie raakten drie mensen gewond. "Volgens de veiligheidsregio hebben brandweerlieden één iemand van het dak van het huis gered. In totaal zijn drie personen met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De brand en de explosie hebben zware schade aangericht aan het hele pand." In het pand waar de aanslag werd gepleegd woont familie van loodgieter Ron van Uffelen die de laatste weken al vaker de sjaak is. Alleen heeft-ie zelf: géén idee. Tsja.