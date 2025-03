In Europa vinden we Trump vooral eng en onvoorspelbaar, maar in Amerika smullen ze ervan, aldus Michiel Vos. De laatste Trump-uitspraak waar heel de wereld het over heeft: een aanstaand telefoongesprek met president Poetin. Wat kunnen we hiervan verwachten? #BEAU pic.twitter.com/vgXkRYeQ7Q

Opmerkelijk tegengeluid in de MSM gisteravond over Ome Doon. Michiel Vos, welbespraakt boekjespoeper uit de Pelosi-clan zat opeens bij Beau zijn eigen POTUS te verdedigen. Het was nog net niet LAAT DONALD ZIJN KARWEI AFMAKEN, maar veel scheelde het niet. Het was werkelijk een VERADEMING in die zieke Trump-hatende mediakermis die onze "kuch" pluriforme Nederlandse pers geworden is. In de Journaals, Eenvandaags, Eva's, Barlaats en Nieuwsuurs was iedereen weer eens Tesla's aan het key-en. Maar bij Beau zat Michiel te vertellen dat Amerikanen wonen in Montana, Texas en North Carolina, en niet in New York, en dat ze daar best wel klaar zijn met de immigratie teringzooi en troep op straat. Het was leuk je gekend te hebben, Michiel, maar je mediacarrière in NL is nu wel voorbij. Sollicitatie voor een wekelijkse column op GeenStijl kan naar pritt@geenstijl.nl. We mailen!