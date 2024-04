Als u wel een leuk leven hebt, weet u misschien helemaal niet wat 'Theater De Kleine Komedie' is. Dat is dus een theater in Amsterdam en daar is het altijd lachen. Zeker sinds Jörgen Tjon A Fong er directeur is ("Het is goed om na te denken over woorden die gevoelig liggen, en daar een gesprek over te voeren, maar daar wordt vrij allergisch op gereageerd"). En als je dan goed hebt nagedacht over woorden die gevoelig liggen, en daar een gesprek over hebt gevoerd, dan krijg je blijkbaar ludieke acties als hierboven. Geen enkele bevolkingsgroep gekwetst, behalve de bevolkingsgroep 'mensen met gevoel voor humor'. DUS nu denkt u misschien: Theater De Kleine Komedie is het stomste theater van Nederland. Maar toch is dat niet waar. Het stomste theater in Nederland is namelijk theater De Generator in Leiden! (geen grap)