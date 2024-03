Je hoort de laatste tijd veel mensen klagen dat niemand in de kunstwereld zich durft uit te spreken over de kwestie-Lenny Kuhr. Nou dan doen wij het toch gewoon. Bij dezen: GeenStijl spreekt zich vierkant, ondubbelzinnig en tevens ook volmondig uit tegen de muziek van Lenny Kuhr. Wij vinden die niet om aan te horen. Lai la la lai la la laat ons gewoon met rust. Leuk dat je visite hebt Lenny, maar vind je Kermit de kikker - Jonckvrouwe Bikker niet een beetje rijmelarij van het niveau lik-me-vessie? Wij gaan morgen met vijftien man in de Tweede Kamer een sit in organiseren zodat Lenny Kuhr eindelijk een keer haar mond houdt. Iedereen is welkom.