Je hoort mensen weleens zeggen dat rock-'n-roll de laatste jaren steeds minder rock-'n-roll is. De middelbare scholen van Nederand daarentegen, die zijn juist méér rock-'n-roll. "Drugsverkoop in het fietsenhok, vechtpartijen en prostitutie op de toiletten." Dat blijkt allemaal uit onderzoek van RTL Nieuws dat nieuwe cijfers heeft van veiligheidsmeldingen bij de Inspectie (ja maar steeds meer meldingen betekent misschien wel dat er steeds meer aandacht voor is) en duiding van onderwijsexperts, schooldirecteuren en leraren (ja maar dat zijn zeikerds) die in hun klas leerlingen hebben die drugs en vapes dealen, en loverboys (oh). Man. Man. Man. Dat was in onze tijd wel anders: zoethout voor 'n cent, touwtjesspringen en dan af en toe een kind ophangen in een boom omdat ie gek keek. Tijd voor een Dick Schoof Middelbare School Mariniers Unit.