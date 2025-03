Heel veel Blushingpoeder op de markt en toch daalt de prijs niet. Dus het AD dat uitzoeken aan de hand van Hayek en Smith en Friedman: "De groothandelsprijs van het witte poeder kelderde in een paar maanden naar slechts 16.000 euro per kilo. Ondertussen betaal je op straat voor een grammetje ‘sos’ nog gewoon 50 euro. Wat is er in vredesnaam aan de hand in de cokemarkt?" Nou dat heeft er dus mee te maken dat als je met je zatte kop Mootje belt om op de Witte Motor langs het partijkantoor te brommen het heel onhandig is dat je € 53,66 moet aftikken - en dat coke in prijs gelijk is gebleven en dus eigenlijk duurderder is geworden. Maar nu we toch economiesschhsch bezig zijn, qua kruiselingse prijselasticiteit enzo, hoe zijn de prijzen van coke eigenlijk van invloed op de vraag naar zo'n heerlijke Cobra 6? Is het trouwens al bijna vrijdag?