When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs. This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr

Bij zo'n evident onware aantijging kun je natuurlijk achterover leunen terwijl zelfs de gekken elkaar erop wijzen dat het gewoon een tissue is. Of je bent Frans, trekt je Thierry Breton-pak aan, inspecteert de cavalerie en schrijft: "When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs. This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation." Goos ontSPAN ff man, opgeschoten systeemdebiel.