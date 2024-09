Multimiljonair Friedrich Merz (rechts op de foto, red.) wordt de nieuwe bondskanselier van Duitsland. Nog lang niet officieel, maar hij is vanaf vandaag de enige overgebleven kandidaat namens het CDU/CSU en die staan zo ver voor in de peilingen dat het nu al een gelopen race lijkt.

Duitse politiek was lange tijd ongeveer net zo spannend als een Excel-sheet geil is. Je hebt er geen Tweede Kamer maar een Bondsdag, je hebt er geen president maar een Bondskanselier en er is iets met deelstaten. GAAAP. Zo was het dus altijd. Een tijdje terug gebeurden er ineens wél hele spannende dingen. Er werd gestemd op UITERST RECHTS, van links tot rechts wil de politiek er ineens migratie inperken en de jeugd is massaal fan geworden van Gigi D'Agostino. Het nieuws over Friedrich Merz herstelt echter de Duitse traditie van saaie politiek. Wie is Friedrich Merz? Een Duitser. Wat wil hij gaan doen? Duitse dingen, maar ook weer niet té Duitse dingen. Het enige wat echt rock 'n roll is aan Merz, is dat hij voorheen werd gezien als de 'aartsvijand' van Angela Merkel binnen het CDU. Merkel was van het eeuwige midden, Merz is een man van sterke liberale principes en een hang naar strenge christelijke normen en waarden. Alles binnen de kaders van de Duitse saaiheid uiteraard.