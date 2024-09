Da's nog eens een andere wind dan in 2016, toen Duitslands MinFin Wolfgang Schäuble doodleuk beweerde dat Duitsland zonder islamitische immigratie in incest zou vervallen. Duitse NPO 1 genaamd ARD laat na een onderzoek onder 1,309 stemgerechtigde Duitsers weten dat in totaal 77% van de bevolking een "fundamenteel ander asielbeleid wil, zodat minder mensen naar ons toe komen". Zelfs 65% van kanseliers Scholz' Sociaal-Democraten en 48% (!) van De Groenen zijn voor. En daar bovenop wil dus 82% (!) "meer preventie en voorlichting over radicaal islamisme, bijvoorbeeld in vluchtelingenopvang en scholen."

Ondertussen laat Scholz wel 250.000 Keniaanse "skilled and semi-skilled" arbeiders binnen om het arbeidstekort op te vullen. Maar Kenia is in ieder geval 85,5% christelijk en maar 11% islamitisch. Tel je zegeningen.