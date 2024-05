Dit fenomeen begon afgelopen november toen 'plattelandsjongeren' het vanuit een carnavalswagen zongen. Sindsdien begon het spreekkoor op deze melodie steeds vaker in discotheken te verschijnen en slechts zes maanden later werd het (onderstaand) op 'feesteiland voor de elite' Sylt uit volle borst gezongen. Dat leidde tot allerhande ophef, betrokkenen werden gedoxxt en ontslagen en kanselier Scholz bekritiseerde de video en het fenomeen als racistisch.

Maar dat etiket begint - zelfs als het een beetje waar is - z'n neutraliserende kracht te verliezen. En hoe meer je dit de kop in probeert te drukken, hoe meer het zal verschijnen. Maatregelen als EEN VERBOD OP HET OORSPRONKELIJKE LIED aanstaande Oktoberfest toont bovenal de verkrampte radeloosheid aan.

Nog even een vreemd randfenomeen voordat we aan de duiding beginnen: inmiddels zingen Turks-Duitse Stuttgartfans het ook. Doet toch beetje denken aan het adagium 'It's f*cked up how tolerant the racist community is. They don't even care what race you are as long as you're racist.'

Maar goed, dan de Duitse duiding, want het blijven Duitsers en daar zijn vier dingen mee aan de hand:

- Duitsers begonnen in 1 eeuw twee wereldoorlogen, verloren beide en waren aan het eind van diezelfde eeuw alsnog de baas van Europa.

- Het nazisme is niet vrijwillig afgeworpen en ontstegen, het is verslagen en de relatie tussen de Duitse volksaard en het nazisme werd vervolgens op dwangmatige, neurotische wijze verdrukt in plaats van geïntegreerd.

- Als onderdeel van diezelfde neurose werd als dwangmatige boetedoening massa-immigratie uit voornamelijk Turkije gefaciliteerd, met als summum Merkels uitnodiging van 1,2 miljoen vluchtelingen uit Syrië en Irak. Dat heeft het Duitse straatbeeld in grote steden vergaand veranderd, Duitsers worden al jaren openlijk bedreigd en getart met vervanging en het is onmiskenbaar terug te zien in een scala aan criminaliteitscijfers, vooral diefstal, geweldpleging en seksueel geweld.

- Er is maar 1 volk en 1 taal waarin een 16-jarige jongen zo doorleefd over zijn land kan schreeuwen: "Deutschland ich liebe dich!!!" Meer dan elk Europees volk ervaart de Duitser een verbinding tussen grond en psyche, tussen - ja - bloed en bodem.

Nu willen die Duitsers hun grond terug en hun lijflied lijkt gevonden.