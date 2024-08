Het is hommeles in Engeland. Na de rellen in Southport (FUN FACT: de man die tijdens de wake voor de vermoorde kinderen werd opgepakt heet Jordan Davies) vonden de afgelopen dagen allerlei ontzettend bezorgde burgers het ook tijd om winkels te slopen, moskeeën aan te vallen en agenten in elkaar te slaan, vonden allerlei nog bezorgdere burgers het nodig om met de bezorgde burgers op de vuist te gaan en is het op heel veel plekken ontzettend ongezellig. De burgers maken zich onder meer zorgen over 'two tier policing': eerdere rellen van boze moslims in Leeds zouden minder hard zijn aangepakt door de politie.

Ondertussen probeert Keir Starmer de boel een beetje te sussen door te zeggen dat alle criminaliteit moet worden aangepakt. "A response both to the immediate challenge… Which is clearly driven by far-right hatred. But also - all violent disorder that flares up. Whatever the apparent cause or motivation – we make no distinction… Crime is crime."

Maar lokale politiecommissaris Donna Jones (van de Conservatieven, in het VK is dit een gekozen functie) van Hampstead en Wight, waar de afgelopen weinig gebeurde behalve een protest van 15 feministen tegen het toelaten van transvrouwen in een vrouwenzwembad, wilde toch nog even iets anders zeggen. Namelijk dat de rellen toch ook een gevolg zijn van jarenlange ongecontroleerde immigratie. Kerncitaat: "The government must acknowledge what is causing this civil unrest in order to prevent it. Arresting people, or creating violent disorder units, is treating the symptom and not the cause. The questions these people want answering; what is the government’s solution to mass uncontrolled immigration? How are the new Labour government going to uphold and build on British values?"

Maar dat mag je je natuurlijk helemaal niet afvragen! Het statement is inmiddels van haar eigen site verwijderd, maar hier gewoon te lezen. Hetzelfde sentiment, maar dan een stuk beter verwoord en doordacht, vindt u overigens hier. Van een allochtoon, dus dan mag het gewoon. Beelden na de breek.