Spannende tijden voor oorlogshitsers en poetinpijpers, en voor alle normalio's die in het kruisvuur daartussen terechtkomen natuurlijk. Gisteren sprak Macron zijn land toe, en hamerde er voortdurend op dat Russische agressie niet stopt bij Oekraïne en Europa dus gebaat is bij een stevig geïntensiveerde militaire samenwerking. Tot niemands verbazing: Macron roept dat al sinds 2017. Frankrijk is thans de enige nucleaire macht van de EU, maar wil nu het 'strategische gesprek' aangaan over het aanwenden en delen van haar kerncapaciteiten om Poetin af te schrikken. Ondertussen heroverweegt Trump daags na de mea culpa van Zelensky om de militaire steun aan Oekraïne toch niet stop te zetten, terwijl vertegenwoordigers van The Donald volgens Politico achter de schermen gesprekken voeren met Oekraïense oppositie, vermoedelijk om Zelensky te vervangen. Onder andere met oud minister president Yulia Tymoshenko, die Poetin ooit omschreef als 'absolutely rational, cold, cruel, black evil'. Dichter bij huis noemde Wilders gister tijdens een kamerdebat een vrede zonder Zelensky 'de grootste ramp' voor Oekraïne. Hij pleit ervoor om Russische tegoeden die bevroren zijn op bankrekeningen in 'vooral Brussel' te confiskeren en te gebruiken om Oekraïne financieel te steunen.