Geen idee of u vaak in Sierra Leone komt, vast niet, maar als u toch van plan bent binnenkort te gaan, wip dan vooral even langs bij LoR, het sjiekste restaurant van het land, de Potato Souffle schijnt heerlijk te zijn, en als het even meezit loopt u ook nog Ozempic Jos tegen het lijf. Die zat er afgelopen zomer bijvoorbeeld met allerhande lokale hotemetoten, waaronder het hoofd van de immigratiedienst en de baas van de nationale drugspolitie aldaar, ontdekten Follow the Money en het AD. Eerder zagen we 's lands meestgezochte karimineel in Sierra Leone al ruzie maken met uitgaanspubliek en poseren in kersttruien. Die komt natuurlijk nooit meer terug naar Nederland, en misschien is dat maar goed ook - de gevangenissen zitten hier toch tjokvol.