Meer boeven dan cellen ja dat is vervelend daar moeten we echt wat mee. Prop ze in tiny houses, stuur ze naar Estland, stuur ze naar het front, of stuur ze desnoods gewoon naar buiten, wat kan het ook schelen allemaal, het is per slot van rekening kortebroekenweer. Dat laatste leek het eerder al te worden en toen kreeg verantwoordlijk stas Ingrid Coenradie het vreselijk aan de stok met Wilders, die natuurlijk niet de ruggengraat van een banaan heeft en nu de maatregel er alsnog komt dan ook niet te beroerd is zijn onvrede per retweet wereldkundig te maken. Volgens het AD is de interne ruzie hierover binnen de PVV overigens al ruim en breed bezworen, dus u bent getuige van rijkelijk gesubsidieerd maar kwalitatief niet erg hoogwaardig amateurtheater.