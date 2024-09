Van alle landen waar je niet wil zijn staat Estland toch best hoog op het lijstje. (Behalve het lijstje van Mosterd, red.) Wil je voorkomen dat je naar Estland moet? Zorg dan dat je geen celstraf aan je broek krijgt! Staatssecretaris Ingrid Coenradie (?, red.) wil namelijk Nederlandse gedetineerden opsluiten in de Estse bajes. In Nederland is namelijk te weinig personeel voor te veel gevangenen en dat is slecht want op een of andere manier gaat het fout als die gasten zichzelf moeten bewaken.

Estland dus. Je zou verwachten dat de nor daar nog een echte nor is. Klassiek zeepjes rapen met Bubba tussen de baldadige bewakers, leven op vuil water en door de ratten aangevroten brood. Nou, dat valt wel mee volgens dit artikel in The Independent (ook de Britse regering flirt met het onderbrengen van hun delinquenten aldaar). Cellen van 10 vierkante meter met een privétoilet. In Amsterdam betaal je daar toch al gauw 3000 ballen per maand voor. Volgens de laatste cijfers is slechts 67 procent van de Estse cellen in gebruik, dus de door de staatssecretaris ingeschatte 500 Nederlandse boeven kunnen ze er best kwijt.