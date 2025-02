Het is feest. Een medelander die zat weg te rotten in een gevangenis van de islamitische horrorstaat der ayatollahs IS VRIJ. Het lijkt er héél sterk op dat minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken het op een dealtje heeft gegooid. Dat zegt onder andere: Iran. Tegelijk met het vrijlaten van de Nederlander door Iran zette Veldkamp Iraniër Mahdi Kiasati op het vliegtuig naar Teheran. Kiasati werd in Nederland (naar verluidt 'al jaren') vastgehouden op verzoek van de Verenigde Staten wegens 'het schenden van de sancties tegen Iran'. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken probeerde hem in 2022 ook al vrij te krijgen. Voor de gevangenenruil moest Nederland wel de Verenigde Staten teleurstellen. Die hadden een uitleveringsverzoek ingediend voor Kiasati, maar deze is door Nederland geweigerd.

De Nederlander (vermoedelijke naam 'Cees Ljunberg') die is vrijgelaten werkte in Iran als gids en zat in Teheran een straf uit voor 'samenkomst en samenzwering tegen de nationale veiligheid', wat heftig klinkt maar in Iran dus ook kan betekenen dat hij zijn veters niet op de door Ayatollah Khamenei voorgeschreven manier gestrikt had. Van de 10 jaar waarvoor de Nederlander veroordeeld was had hij al 5 jaar uitgezeten. Hij is POESLIEF. Letterlijk: "De gids zou tijdens zijn laatste maanden in de gevangenis een poesje hebben grootgebracht op de binnenplaats van de gevangenis en vroeg toestemming de kitten mee te nemen naar Nederland."