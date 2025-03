We hebben dit verdiend. We hebben zo extreem verdiend. Een jaar lang alleen maar REGEN. Regen regen regen. We kunnen straks weer met z'n allen gaan zeiken over de droogte maar nu genieten we ervan. Het is rokjesweekend, tietenweekend, blotebenenweekend, pikkenweekend, zwemweekend, bierweekend, voetbalweekend, parkweekend, fietsweekend, wandelweekend, Rippleweekend, een weekend uit uw dromen, een zachte kus op uw kruin, een omhelzing van de zon, een aai over uw bol van moeder natuur. We krijgen een WARMTERECORD en het is fantastisch. Op de boodschappenlijst: kolen, aanmaakblokjes, vlees, bier.