Nu al zin in de zomer. Echt helemaal klaar met dit stinkweer. Iedere dag maar regen regen regen. En straks in de zomer kan Gerrit Hiemstra weer helemaal los over de droogte. Sjonge jonge het heeft al 5 dagen niet geregend, wat is het toch droog. De droogtemonitor van het KNMI is in oktober gestopt met het meten van de droogte WANT HET REGENT NU AL SINDS OKTOBER. Auto nat broek nat trui nat hond nat alles nat, behalve JE VROUW. Je kan geen stáp buiten zetten of je zeikt helemaal nat. O o poeh poeh nou nou wat is het straks in augustus toch weer droog, het gaat nooit meer regenen. Behalve dan van oktober t/m mei want dan regent het IEDERE DAG. Straks stopt het regenen en dan gaat het even vriezen, maar daarna gaat het gewoon weer regenen. Nu al zin in de zomer.