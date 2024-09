Eindelijk zeg, Nederland wordt weer het Nederland van ons. Morgen hagel, storm, wind, regen, onweer, ellende, natte kleren, Code Geel, kapotte paraplu's, files uit de hel, spat m'n pijpen nat, iedereen drinkt bier in het café. Zou ook wel weer tijd worden na al dat mooie weer van de afgelopen weken. Ze doen in China en India heel erg hun best om ons mooi weer te bezorgen (autobanden verbranden, kolencentrales openen, alles in de Ganges flikkeren) maar nu is het ff klaar. Vorig jaar was het slechts van oktober tot juli afgrijselijk stinkweer, zou mooi zijn als we dat toch in ieder geval kunnen evenaren. WIJ ZIJN NEDERLAND!