Het is vandaag al heet, maar morgen en dinsdag wordt het nog veel heter. Verschrikkelijk, als je geen plan hebt. Maar gelukkig is er een Nationaal Hitteplan en dat is dus morgen en overmorgen voor heel het land actief. Dat betekent dat u zonder qr-code met insmeerbewijs niet meer binnenkomt bij de horeca, er een boete staat op samenscholingen van meer dan 34 graden en iedereen de hele dag moet gaan zitten wachten op een persconferentie van Hugo de Jonge die gaat vertellen hoe ontzettend heet het buiten is. En ze willen allemaal dat u denkt dat een glaasje water drinken helpt tegen de hitte maar wij drinken geen water want we hebben geen idee wat daar allemaal is ingestopt, er zijn studies die beweren dat je autisme krijgt van water en iedereen moet gewoon zelf onderzoek doen.