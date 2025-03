Hier verder met de berichtgeving over De Laatste Dagen van Europa, de NAVO, Mark Rutte, Het Avondland, uw vakantie deze zomer, uw energierekening komende winter alsook recepten voor gerechten met tulpenbollen en hoeveel zoons & dochters naar een D66-loopgraaf in de Donetsk moeten wegens SECURING OUR FUTURE. Later meer...

UPDATE: Starmer wil Oekraïense veiligheid garanderen met Britse "boots on the ground and planes in the air", maar benadrukt dat zijn 'coalition of the willing' wel 'gesteund' moet worden door Amerika. De vorm van Amerikaanse steun is uiteraard nog onduidelijk, Starmer zegt daarover 'in gesprek' te zijn.