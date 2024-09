FOTO (ANP) - Mario Draghi in zijn natuurlijke habitat: met een of andere Europese prijs in zijn klauwen applaus ontvangend van allemaal bobo's

Er waart een spook door Europa, en het is niet Ursula von der Leyen. Nee, het is het spook van het federalisme. Het is een spook dat bestaat uit mensen die in Brussel werken, die denken dat al onze problemen worden opgelost als er nog veel meer mensen in Brussel gaan werken om die problemen op te lossen. Mario Draghi presenteerde vandaag zijn langverwachte (niet door ons trouwens, maar goed, red.) rapport over de toekomst van de EU en u raadt het al: hij wil nog meer EU.

"Mario Draghi has demanded a “new industrial strategy for Europe”, calling on the EU to raise investments by €800bn a year to fund radical and rapid reform to stop the union falling behind the US and China." Dat is dus 800 miljard euro. Per jaar. Die onder meer gefinancierd moet worden door 'gemeenschappelijke schulden' aan te gaan. Super handig. Eerst is er meer geld nodig voor meer EU-gestuurd beleid, en als het dan misgaat zitten we met gemeenschappelijke EU-schulden die alleen zijn op te lossen met nóg meer EU-beleid.

Ondertussen lukt het de EU met het huidige uitgavenpatroon al niet een beetje ordentelijk bij te houden waar al dat gratis belastinggeld naartoe wordt gesluisd, en dan pleit Draghi ook voor meer competitiviteit in de technologiesector, terwijl Thierry Breton, die helemaal uit zijn plaat schoot vanwege een aangekondigd interview dat uiteindelijk vooral ontzettend saai bleek, doodleuk nog een keer mag komen opdraven voor een nieuwe termijn als Eurocommissaris en Nederland een of andere afgedankte christendemocraat nog een rondje mag. Die club vol stoethaspels met het verkeerde geslacht zouden we nog niet de begroting van Wandelvereniging Het Schoentje in Naaldwijk toevertrouwen, laat staan het uitstippelen van een agenda om 800 miljard euro per jaar uit te geven om Europa weer competitief te maken. Maar goed, de mening van Ons, de burgers, over dit geweldige plan van Hen, de bureaucraten, is ongeveer net zo relevant als de mening van Jerdy Schouten over het optreden van Kendrick Lamar tijdens de aanstaande Super Bowl finale: het komt er hoe dan ook toch wel.

HELE RAPPORT: Daarrr