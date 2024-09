Je hebt weer flink te kiezen als man op de NOS-voorpagina hedenochtend. Of "Onderzoek: voor 1,1 miljard vrouwen stagneert of daalt gendergelijkheid", of Ursula Zoekt Vrouw. ""Het is een moeizame tocht, daar bestaat geen twijfel over", zei Commissievoorzitter Von der Leyen gisteren in een persconferentie. "De nieuwe Europese Commissie moet een afspiegeling zijn van de Europese bevolking en de helft is vrouw."

Hey maar, is dat nou wel zo? De NOS vraagt het aan... die vrouwelijke UvA-politicoloog Liza Mügge die eerder nog schreef dat er veel meer vrouwen aan de top moeten, behalve de verkeerde zoals Le Pen en Meloni.

"Diverse teams komen met meer afgewogen beleidsvoorstellen", legt ze uit. "Verschillende ervaringen maken een wezenlijk inhoudelijk verschil. Von der Leyen zelf is daar een goed voorbeeld van. Als eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie maakt ze zich hard voor gendergelijkheid." Ook zouden minder vrouwen in de Commissie de geloofwaardigheid van de Europese Unie in de wereld verzwakken."

Ja, als er iets is dat geloofwaardigheid van de Europese Unie versterkt in de ogen van China, Rusland en Iran, dan is het inderdaad meer vrouwen. Enfin, tot zover de sociale wetenschap.