El País kopte dat 70% van de Europeanen vindt dat er te veel migratie is. Migratie is het belangrijkste thema. Als de EU een functionele democratie is, dan gaan we donderdag in de Europese verkiezingen een aardverschuiving zien. Dat volgt uit de peilingen en is op nationaal niveau al gebeurd. Het is verwonderlijk hoe geregisseerd het nieuws is in de laatste week van deze verkiezingscampagne.

De actiegroep “Verhelderen in plaats van verduisteren” probeerde gisteren in Mannheim met een paar marktkraampjes hun mening te uiten. Hun slogan had gegrepen kunnen zijn uit de koninklijke bijdrage dodenherdenking 2020 of een oude politieke belofte dat we zaken moeten benoemen, omdat benoemen de eerste stap is om over problemen te praten en oplossingen te zoeken.

Deze actiegroep wordt geparkeerd als extreemrechts, je mag niet praten over maatschappelijke problemen. Je wordt zelfs voor het vermelden van politiek gevoelige criminaliteitscijfers veroordeeld. Hebben we eigenlijk wel eerlijke verkiezingen als we op de belangrijkste thema's vanuit politieke correctheid de feiten en meningen niet meer mogen delen? Deze verkiezingscampagne is incompleet.