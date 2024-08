Kijk nou es. Wij blijken niet de enigen te zijn die niet zo te spreken waren over dat briefje van Eurocommissaris Thierry Breton aan Elon Musk over diens interview met Trump (nog steeds niet geluisterd trouwens, red.). Ook binnen de Commissie is iedereen over de pis vanwege de actie van Breton, die door Politico wordt omschreven als "Loud, confident and willing to use his public image for political gain". En de Brusselse fluisteraars zijn dus boos, erg boos zelfs, zeg maar vier-verschillende-anonieme-bronnen-boos.

"The Frenchman, for instance, did not inform Commission President Ursula von der Leyen about the public letter to Musk ahead of its publication on X, according to a Commission spokesman.

Four separate EU officials, speaking on the condition of anonymity, said Breton’s warning to Musk had surprised many within the Commission. The bloc’s enforcers were still investigating the platform for potential wrongdoing and the EU did not want to be seen as potentially interfering in the U.S. presidential election.

“The EU is not in the business of electoral interference,” said one of those officials. “DSA implementation is too important to be misused by an attention-seeking politician in search of his next big job.”"

Dus: een EU-commissaris misbruikt zijn autoriteit om voor zijn persoonlijke eer en glorie een puntje te maken (op het gehate platform X, nota bene) dat de EU in diplomatieke problemen brengt en bovendien de vrijheid van meningsuiting bedreigt. En nu. Wat gebeurt er nu?

Nou?

Thierry Breton weg?

Nee?

Zal wel niet hè.