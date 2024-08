VROEGER, toen de koe brak en het touw wegliep en VROEGER, toen de lucht nog schoon was en de seks nog smerig, en VROEGER, toen je aan de deur werd geweigerd bij de RoXY en je maar weer schoorvoetend naar de iT of Odeon verdween. VROEGER kon je nog lekker een heel pilletje smikkelen. 80 mg MDMA, u kent het allemaal wel, beetje 'viben' ofzo (of hoe jullie dat noemen). Tegenwoordig zit er 300 mg MDMA in die klappers en moet je kwartjes gaan zitten knagen, alsof je een slagroomsoes voor je neus krijgt en 'm na een hap weer terug op de schaal legt. ENFIN, bruggetje naar 'nitazenes'. Eerst was het 3MMC, tegenwoordig zit half hip Amsterdam-Noord aan de paddodruppels en straks gaat 'men' weer op zoek naar iets anders. En nu zijn er voor het eerst nitazenes aangetroffen in Nederland. Meh. Die nitazenes (of nitazenen) zijn synthetische pijnstillers die werken als supermeth of turbokrokodil. Honderd keer sterker dan heroïne, tig keer sterker dan fentanyl (!): totale ellende. Je hebt er extreem weinig van nodig (denk aan: milligrammen) en het gaat dus ook extreem snel fout. Natuurlijk niet per se een uitgaansdrug, maar wel een goor junkenproduct. Terugbruggetje naar die extreme xtc-pillen: gewoon effe dimmen. Nitazenes, niet doen.