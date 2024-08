De Verenigde Staten. The Land of the Free. The Home of the Brave. The Land of Opportunity. The Land of Liberty. U kent het allemaal wel. En het land van heel veel drugsellende, zombies op straat, naalden, gedoe, armoei, zwervers, troep, schooiers. Ontnuchterende kijkervaring in de nieuwste video van vlogger / reiziger Peter Santenello die als bijschrift meegeeft: "Of all the videos I’ve made in the world, from the slums of India to the hoods in Karachi, Pakistan, for some reason, this experience hit me the hardest." Uiteraard is het Kensington, Philadelphia, de wijk die u vast al wel kent van al die andere video's die gemaakt zijn over de City of Zombies, of van de fascinerende fotoserie die Teun Voeten maakte voor GeenStijl (deel 1, deel 2, deel 3, boek hiero). Er zijn zelfs allerlei livestreams waarop u live kunt meekijken in het spookhuis. Fentanyl. Doe maar niet he.