Update 00:04 beeld van een gearresteerde man, zou om de dader gaan. Ook filmpjes waarin hij met molotovcocktails zwaait.

Update 00:07 Die molotovcocktails zou hij gegooid hebben op een groep mensen die wekelijks een mars organiseert voor de vrijlating van de op 7 oktober door Hamas gegijzelde burgers. Naar verluidt meerdere mensen door dit compleet gestoorde gedrag in de fik; onder de slachtoffers oa kinderen.

Update 00:09 FBI-bons Kash Patel reageert: "We are aware of and fully investigating a targeted terror attack in Boulder, Colorado. Our agents and local law enforcement are on the scene already, and we will share updates as more information becomes available." Ook stoere taal van deputy Dan Bongino.

Update 00:15 Geruchten op Twitter over een godvergeten vlammenwerper, maar daarvan is geen sprake.

Update 00:27 Beelden die alles zeggen: een verlaten rolstoel met een Israëlische vlag.

Update 00:28 Op sociale media zingt de naam Mohammad Soliman rond. Zou de dader zijn. Vooralsnog niet bevestigd.

Update 00:42 Lokale politiebons Stephen Redfearn: meerdere slachtoffers gewond, verwondingen variëren van zeer ernstig tot minder ernstig.