Ja gewoon even wat feiten tussendoor, terwijl we wachten op de uitkomst van de ministerraad in crisissfeer. Want DE DISCUSSIE woedt ook in DE MAATSCHAPPIJ: een van die extreem hinderlijke cherrypickende charlatans op Tiktok gaat de rellen in Amsterdam-Osdorp duiden en beweert dat Marokkaanse jongeren helemaal niet oververtegenwoordigd zijn in criminaliteit. Dat doet hij op basis van reeds in 2014 door uw aller GeenStijl onderuitgeschoffelde interpretatie van een onderzoek, maar het is dus: onzin. Zeggen wij niet alleen, maar zegt ook Roel Jennissen, die hier letterlijk (zo zegt de jeugd dat toch, red.) zelf onderzoek naar heeft gedaan. Stop dus met het geloven van politiek correcte Tiktokkers en VERTROUW OP DE WETENSCHAP.