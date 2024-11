Het kabinet-Schoof is weer eens in crisis. Zojuist maakt de NOS bekend dat staatssecretaris Achahbar vanmiddag op gaat stoppen omdat er volgens haar afgelopen maandag racistische uitspraken zijn gedaan door collega's tijdens de ministerraad, die in het teken stond van de Jodenjacht van vorige week. En nu twittert Arjan Noorlander dat meerdere NSC-bewindspersonen zouden overwegen hetzelfde te doen. Dat is een: serieuze kabinetscrisis. De ministerraad is nu bezig. We updaten.

UPDATE: Timmerfrans en Van Baarle weten al hoe het zit.

UPDATE: Rob Jetten wil ook een debat met Schoof (wat logisch is na zo'n aantijging)

UPDATE: Thomas van Groningen meldt dat ook de moeizame relatie tussen minister Heinen (VVD) en Achahbar een rol zou spelen bij haar aftreden

UPDATE: KABINET STAAT OP VALLEN aldus Sam Hagens

UPDATE: RTL Nieuws meldt dat betrokkenen rekening houden met het einde van het kabinet en bevestigt dat meerdere NSC'ers aan opstappen denken