Hebben we net Deventer weten te beschermen tegen de grijpgrage handen van het wassende water, loopt onze nationale, natte vijand alweer op andere plekken aan de kades te knabbelen. Deze keer is het Leerdam die onder vuur ligt, maar wees niet bang, het gaat niet om Jutta. Nee, we hebben het over het stadje dat sinds een paar jaar bij de gemeente Utrecht hoort en vooral bekend is van kaas, glas en het mannetje van de radio als burgemeester. Daar staat het water nu tot aan de lippen in de achtertuin, omdat dat miezerige riviertje De Linge plots wil meespelen met de grote jongens en nieuwe Lebensraum zoekt. Daar kunnen we wel de natuur de schuld van geven, maar als één van de pompen niet was gesneuveld konden we dit gewoon wegwatermanagen. Inwoners krijgen van de gemeente zand en zakken en moeten het weekend zien te overleven met dat aangeleverde bouwpakket. Ondertussen staat nabij Maastricht nog steeds een brug op instorten nadat een dam doorbrak en iemands drijfhuis ertegenaan beukte, is de grond verzadigd door oneindige regenbuien en moet de hoogste waterstand voor zowel de Rijn als de Maas dit weekend nog komen. Het worden weer spannende dagen in de strijd met het water, maar zover bekend is Jutta veilig en dat is tenslotte de enige Leerdam die er echt toe doet.