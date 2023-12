Landgenoten. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. Maar toch. Het water komt, zoals het al eeuwen komt. De piektsunamigolf wordt over enkele dagen verwacht, en op sommige plekken in onze fijne delta stroomt de boel al lekker over. Omdat ieder nadeel z'n voordeel hep, mogen we u al wel melden dat Het Stikstofprobleem heerlijk wordt weggespoeld door Moeder Natuur. Zuur Oost-Nederland wordt as we speak lekker frisgewassen met heerlijk kalkwater uit Duitsland, met als gevolg een SCHITTERENDE BLOEMENZEE aankomende zomer. Vanmiddag/vanavond wordt wederom een bak neerslag verwacht en alles wat wegtrekt naar Duitsland komt vanzelf weer naar hier, want wij zijn nou eenmaal Nederland. Vriendelijk verzoek van diverse waterschappen om niet voor de voeten te gaan lopen & hou de waterpeilen in de gaten. Na de break handige livebeelden van onze machtige rivieren die u lekker vanuit uw warme bedje kunt koekeloeren. Sterkte!