Er is weer eens een probleem. Namelijk dat in Nederland de rivieren nergens kunnen overstromen. Om met de experts te spreken: 'Nederland snakt naar plekken waar de rivier kan overstromen'. Nou, dan gaan we dat toch regelen? Zegt u het maar, welk gebied kunnen we het best laten overstromen?

A) Amsterdam

B) Mokum

C) Alles binnen de Ring A10

D) Kan me niet schelen als het maar Amsterdam is

E) De rivieren kunnen toch gewoon overstromen in Amsterdam?

F) Even over nagedacht: Amsterdam

G) Misschien een idee om de rivieren te laten overstromen in Amsterdam

H) Ik ben Amsterdam

I) Anders, namelijk...