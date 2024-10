Kinderen in Deventer en omstreken hebben vanochtend kogelvrij. Een anonieme dreiger heeft in een mail aan leerlingen en docenten aangekondigd alles en iedereen "zonder genade" dood te schieten op 2 locaties van vmbo-school De Marke. Klinkt allemaal bijzonder heftig, maar vooralsnog heeft de school "geen aanleiding om te denken dat de dreiging reëel is". Het zou dus evengoed kunnen gaan om een fantasierijke leerling die onder een proefwerk uit probeert te komen. Wie de dreiger ook is, een lesje Nederlands zou hem of haar goed doen. "De motief", allejezus. Aanvankelijk werden de eerste 3 lesuren op 4 scholen in Deventer geschrapt, inmiddels is het onduidelijk of er vandaag überhaupt nog lessen zullen plaatsvinden. De politie laat tegenover NU.nl weten dat "er iets speelt". Helder.

Het lijkt erop dat de scholengemeenschap eerst helemaal niet van plan was de dreiging serieus te nemen. De dreigmail werd gistermiddag al verstuurd, toch werd pas vanmorgen besloten de scholen te sluiten nadat de politie dit adviseerde. Leerlingen die toen al op school waren, werden weggestuurd.