Even voor de duidelijkheid: wij zijn tegen het betasten van vrouwen, die daar niet om vragen. En wij vinden dat iedereen die zijn poten niet kan thuishouden moet worden gevonden en bestraft. Maarrr misschien is er ergens een klein stukje onderbuik bij ons te vinden dat extra tegen het betasten vrouwen, die daar niet om vragen, is als je het doet VANAF EEN FATBIKE, en nog een beetje meer extra vindt dat mensen die hun poten niet kunnen thuishouden VANAF EEN FATBIKE moeten worden gevonden en bestraft. Dus tja. "In de maanden juni en juli kreeg de politie zes meldingen binnen van vrouwen die waren betast door een jongeman. Vijf keer was de jongen op een fatbike, één keer was hij lopend. Omdat de vrouwen hetzelfde signalement gaven van de dader, vermoeden we dat het hier gaat om dezelfde jongeman. Het gaat om een jongen tussen de 15 en 20 jaar oud. Hij heeft een tenger postuur en donker haar. Hij droeg een aantal keer een zwarte trui met capuchon over zijn hoofd." Kent u of bent u deze fatbiker, melden kan daarrr.