U dacht dat het niet kutter kon dan de fatbike, de volslagen loserfiets voor verwijfde viswijven, schooiers, dieven, moordenaars, mensen die andere mensen in hun gezicht spugen, keepers die geen bier lusten, Marokkaanse straatrovers, verwende nesten uit Amsterdam-Zuid, Jeffreys, Rodneys, doodrijders, Wesleys, Henkies, junks. Nou, het kan dus wél erger. De skinny bike. De maas in de wet voor mensen die erbij willen karren (fietsen kunnen we het niet noemen) als een hondendrol. De skinny bike ziet eruit als Marc van der Linden met een overdosis ozempic. De fiets voor alle bovenstaande groepen maar dan verslaafd aan crack. Verwijfde viswijven aan de crack, schooiers aan de crack, dieven aan de crack, moordenaars aan de crack, mensen die andere mensen in hun gezicht spugen aan de crack, keepers die geen bier lusten aan de crack, Marokkaanse straatrovers aan de crack, verwende nesten uit Amsterdam-Zuid aan de crack, Jeffreys aan de crack, Rodneys aan de crack, doodrijders aan de crack, Wesleys aan de crack, Henkies aan de crack en junks, ja, aan de crack. Fatbikes hebben ook altijd zo'n kinderachtige naam die stoerheid moet uitstralen. Baas. Knaap. Rijder. Kerel. Zet dat op een ""fiets"" als de skinny bike en je staat compleet voor lul. Hé vieze junk, wat heb jij onder je lijf? Nou maat, dat is een Baas! Dat er alleen maar debielen op die fatbike rijden, en de jeugd zichzelf in de vernieling knalt met die zeikdingen, maakt de producenten natuurlijk geen reet uit, want lalalala geld. VERBIEDUH? Dan bouwûh we tog de skinny baik! Nou knap hoor luitjes, de skinny bike, making stupid people look fucking stupid since 2024.