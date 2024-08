Onder het kopje 'Slecht imago, maar niet alle fatbikers zijn aso' probeert RTL de aanschaf van een fatbike nog met de mantel der liefde te bedekken. Anneloes is boven de 50 en 'kan het iedereen aanraden', grappig want dat zeggen wij altijd over TENA Lady, en Chris moet heel ver fietsen dus is het handig. Maar ja, hard moeten werken is ook niet per se een reden om je helemaal vol te gooien met speed. Twee uitzonderingen hebben ze gevonden, TWEE, en verder komt de fatbike alleen maar in het nieuws door crimineel, asociaal of onbenullig gedrag. Een fatbike is een wanproduct voor juwelendieven, sukkels die de regels niet kennen, tieners die half IJburg wakkerschudden met vuurwerkgeweld, moordenaars, asocialen met namen als Patrick en Maikel met aaa-ie-kaa, kinderen die geen opvoeding hebben genoten, pooiers die vrouwen voor heel weinig geld door schimmige straatjes laten tippelen, volslagen idioten die niet zonder zijwieltjes op een normale fiets kunnen fietsen, oplichters, ongewassen figuren die op straat poepen, personen die fietsen in de gracht kukelen, opdringerige studenten die Volkskrant-abonnementen verkopen in een callcenter, ruziezoekers in het café, hooligans die meegaan naar bosgevechten en dan heel hard wegrennen, ouders die hun bloedeigen kind nog in de vuilcontainer zouden gooien in ruil voor een hijsje ochtendwiet, enzovoorts. Geen wonder dat IEDEREEN wil dat fatbikes onder de 16 jaar verboden worden!