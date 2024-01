Hier verder met het actuele liveblog over HET HOOGWATER dat vanmiddag PIEKT in Nederland Deltaland. Alle hens aan dijk in Noord-Holland waar de gemene noordoostenwind het water ook nog eens tegen de keringen stuwt. In Volendam is het beroemde Volendammer vooshuisje op het Havendijkje (gemeentellijk monument, sinds Jan Smit en vele anderen er verwekt zijn) inmiddels onbereikbaar. De beroemde vuurtoren van Marken staat inmiddels ook met de hoeven in het water (filmpje) en in Monnickendam drijven de schepen zometeen de kades op. De Chinooks bij Maastricht hebben hun taak volbracht (filmpje na de break). FF koffie & bijtanken in Gilze en dan doorvliegen naar het Markermeer. Gooi ook maar vol! Later meer...