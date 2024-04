Hee wie hebben we daar rechtsvooraan, het is mijn neef, broer, buurman, de garnalenboer en m'n moeder allemaal tegelijk, want het is dezelfde persoon! En zo gaat het al generaties lang in Volendam. Volendammers willen lekker in Volendam blijven en die Volendammers die in Volendam blijven willen niet-Volendammers helemaal niet hebben. Lekker vasthouden aan tradities, paling vreten, handen uit de mouwen en de jassen wegkijken. Dus die Amsterdammers, die uitwaaien van Den Helder tot Kuttingen omdat het in de hoofdstad niet meer te betalen is, gaan maar heel weinig naar Volendam. "Hoe dat komt, durft makelaar Johan Visser niet met zekerheid te zeggen." Tja hoe zou het nou komen.