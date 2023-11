Geen idee of Jantje Smit nou ruzie heeft met iedereen bij de Toppers, iedereen bij Volendam, iedereen op Volendam (oh nee dat is Urk), iedereen in Volendam, Nick of Simon, maar er hij moet toch weg. De bekendste voetbalclubvoorzitter van Nederland (wie is voorzitter van PSV? Nou dan, red.) gaat wieberen bij dat gezellige clubje in dat gezellige dorpje met die gezellige mensen en die gezellige liedjes en die gezellige dijk en die gezellige balletjespistooltjes. Hopelijk wordt ie opgevolg door Annie Schilder.