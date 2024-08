Hup varkens eruit en schop je zoon maar in de plaggenhut. De huizenprijzen knallen weer door het dak van het huis dat je niet hebt. +10,6% ten opzichte van een jaar eerder, de grootste stijging in 2 jaar. "De woningmarkt lijkt weer oververhit te raken", aldus CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. En dat is mooi want dan kan het Algemeen Dagblad weer een serie maken over al die achterlijke dingen waar mensen in wonen om maar een dak boven hun hoofd te hebben. Tiny Houses, containers, plaggenhutjes, tuinhuisjes, zolders, ondergelopen kelders. Pietje woont in z'n bestelbus en Maikel woont zelfs in z'n fiets! Jeroen en Janine wonen in de ventilatieruimte van de afzuigkap en het aimabale homostel Henktrick en Ralf woont in een poster van Nick Cave. Opmerkelijk verhaal: Alfons woont in de lul van z'n vader! Je moet wat he, met die huizenprijzen.