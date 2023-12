D66 (heeft weer een spierwit lijstje ingeleverd) zal trots zijn. Een mooi deel van Nederland staat BLANK. Kades blank, kelders blank, straten blank. Komt allemaal door hoogwater (+3 boven NAP) in combinatie met storm Pia. De kades van Lauwersoog, Eemshaven, Delfzijl op Texel staan blank. De haven van Oudeschild (Tx) liep onder. "Restaurants en hotels zijn niet meer bereikbaar. Pompen worden ingezet. Sommige restaurants zijn alleen per bootje bereikbaar." In Delfzijl stroomde het water een hotel in, op Scheveningen liepen de kades onder, elders aan de Noordzeekust stonden de strandpaviljoens tot de fundering in zee en 'in Egmond aan Zee dreigde vannacht het zeewater via de strandopgang het dorp in te lopen'. Geniet er nog maar van mensen, vanaf nu gaat het water weer zakken en dan is uw leven straks weer even saai als daarvoor.