De grootste robot ter wereld, de Maeslantkering , ging voor het eerst in de geschiedenis automatisch dicht. De kering neemt dit besluit zelfstandig. Dat was 26 jaar na inbedrijfstelling. Leuk feitje, als de zee echt op de kering staat te beuken, veert de kering een meter landinwaarts in. Dat staal hebben we hard nodig , de hetze tegen de hoogovens wat minder, die worden al groen .

De blokkade van de A10 is een halve eeuw te laat en op het verkeerde adres. Compleet vast in een tunnelvisie van stoppen, verbieden en dwarsliggen. Shell heeft geen bank nodig , het verzoek van XR is onwetend en zinloos. Even kortzichtig als rondvliegende politici die dwalen in gigantische budgetten en vrijblijvende internationale akkoorden, zonder visie op beperkingen van de werkvloer.

Bénédicte Ficq wil niet alleen de tabaksindustrie slopen, maar als ze klaar is met de rest van de fabrieken, dan is het volgende slachtoffer Shell. Vandaag weer zagen we hordes lemmingen van de klimaatfanatici gekleed in plakjes aardolie lopen over asfalt, een aardolie afvalproduct. Ongehinderd door enige kennis leggen ze het verkeer lam, zonder besef hoe afhankelijk en fragiel hun levensstijl is.

Het ontgaat deze idealisten aan enig idee dat je raffinaderijen nodig hebt voor plastic, daarvan maak je bijvoorbeeld buisjes om laag temperatuur vloerverwarming aan te leggen, zodat huizen met behulp van warmtepompen, zonder fossiele brandstoffen te zijn verwarmen. Elektriciteit drijft op plastic isolatie. Elke energietransitie eist een volwaardige industrie met goed opgeleid personeel.

De batterijhonger voor elektrisch rijden of de tijdelijke opslag van overtollige duurzame energie zal niet bevredigd worden door een gebrek aan lithium. De productie stijgt, maar de consumptie moet nog harder. De GWh die Tesla Power Walls in Europa kunnen opslaan klinkt leuk, maar is op de 2809 TWh die de EU jaarlijks verstookt, slechts goed voor elf seconden van ons jaarlijks energieverbruik.

We weten sinds 2008 dat we een halve dag moeten opslaan als we een stabiel net willen. We hebben geen regelgeving, klimaatakkoorden of budgetten nodig, maar vrede, grondstoffen, fabrieken en vakmensen. Blijven demonstreren om op een metaniveau verandering af te dwingen, gaat niet werken als niemand een betaalde opleiding tot monteur, elektricien of werkvoorbereider doet.

Er zijn geen docenten om op veel grotere schaal opleidingen te geven, of pubers in persoonlijke gesprekken richting technische opleidingen te coachen. Het demissionaire kabinet en de lijsttrekkers zijn nog geen partner bij het Deltaplan onderwijs. De keuze in exacte profielen is aan het kelderen. Ik vraag me een beetje af wie de mooie plannen van activisten of politici nog kunnen uitvoeren? (PDF)

Een oplossing voor het lerarentekort die wordt onderzocht, is minder les te geven en bidden voor hetzelfde resultaat. Leerlingen mogen dan onbegeleid meer thuis doen, helaas kan een op de drie het lesmateriaal niet lezen. Thuisgemaakte werkstukjes zijn met de opkomst van artificiële intelligentie niet meer te beoordelen op authenticiteit, deze oplossing werkt niet in het hier en nu.

Dit beleid maakt op enthousiaste pilotscholen met bevlogen docenten op havo/vwo nog wel een kansje, maar dit hoef je niet te proberen in stadscentra met probleemjeugd op praktijkonderwijs, vmbo of mavo. De kwart van de leerlingenpopulatie waarin altijd getest wordt, is nooit representatief voor de andere driekwart van ons onderwijs. Daar zijn docenten bezig met overleven en mantelzorg.

Er is wel haast bij. Een planeet die gemiddeld een graadje warmer wordt, geeft niet op elke plek dezelfde verwaarloosbare temperatuurstijging. Er zullen plekken kouder worden, er zullen plekken nog veel warmer worden. Het klimaat wordt ook instabieler, het weer wordt extremer. Er komt straks meer smeltwater naar Nederland, in een kortere periode. Hetzelfde met regenval of stormvloeden.

Binnen de thermodynamica weten we dat hoe meer enthalpie (warmte/temperatuur) een systeem bevat, hoe meer entropie (chaos/wanorde/verschillen) het zal bevatten. Een iets warmere planeet geeft lokaal grotere variatie in klimaat. Daarbovenop komt extremer weer. Dit is geen nieuws, dit is even voorspelbaar als de vorige watersnoodramp. De ontwikkeling is duidelijk, de timing minder.

Bij een normale spits ontstaat al een verkeersinfarct waarbij heel Nederland uren vaststaat. Als een dijk breekt en gezinnetjes in paniek raken, dan worden snelwegen parkeerstroken. Snelwegen in de polder worden tijdens een watersnoodramp een massagraf. De enige redding is hoogte, dus ik hoop dat de nieuwbouw in de Zuidplaspolder een derde verdieping krijgt om te kunnen wachten op hulp.

We moeten niet alleen proberen de wereld te veranderen en het braafste jongetje van de klas te zijn. We moeten ook overleven. Dijken een meter hoger, meer capaciteit om polders droog te malen, zodat oogsten niet mislukken en meer ruimte om smeltwater vanuit Duitsland en België tijdelijk op te vangen. Daarvoor hebben we grondstoffen, industrie en energie keihard nodig.

De redders van onze planeet zitten niet op straat, maar op een technische opleiding.