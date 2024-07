Het is in meteorologisch jankland Nederland weer eens zo nat als het glijmiddelkastje van Ali B. Limburg is hedenmiddag teruggegeven aan het water en dat is maar goed ook, want ze hebben sinds de overstroming van de Geul drie jaar de tijd gehad om dammen & dijken te bouwen en zandzakken neer te smijten, maar kennelijk zijn ze te druk met het bakken van watervlaai. Omdat Pluvius helemaal klaar is met die twee aardige dagen die we onlangs hadden blijft het nu weer gewoon de hele dag gieten. Een ouderwetse Hollandse zomerdag dus, de klootzakken! Derhalve in het oosten Code Geel, omdat er op plekken meer dan 50 mm water valt. En veel plezier in de file!