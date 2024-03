Hier volgt een bericht voor iedereen met een PEPERDURE supercar: die varen dus voor geen meter. Daar kwam de bestuurder van een PEPERDURE McLaren 570S achter in de buurt van Den Haag, nadat hij de PEPERDURE bolide in een sloot parkeerde (foto's). Met een nog draaiende motor en grote wolken blauwe rook uit de PEPERDURE McLaren vermoeden wij dat dit een PEPERDURE rekening gaat opleveren. En dit gebeurde nadat een dag eerder ook al een PEPERDURE Mercedes AMG GT in een kanaal bij Beek en Donk dook en eveneens bewees niet over de drijfkracht van een binnenvaartschip te beschikken. Ook hier lijkt de PEPERDURE crash het gevolg van een fout van de wannabe-Verstappen achter het stuur van de PEPERDURE auto. Wij krijgen bijna het vermoeden dat veel eigenaren van PEPERDURE supercars helemaal niet geschikt zijn om met die PEPERDURE vierwielers om te gaan. Jammer weer.