Landgenoten. Hier verder met de realtime verslaggeving van de TOTAALOVERSTROMINGS van Nederland Deltaland anno horrorwinter 2023. Gisteren topic met actuele live webcams van Onze Rivieren. Vandaag houden we de penibele situatie in de gaten met de realtime WATERINFO van Rijkswaterstaat. Hoe geler/roder het bolletje op uw NL-kaart hoe beroerder het gaat. Waren septembert, oktobert en novembert al kletsnatte maanden (kaarten hier) en haalde Noord-Holland in heel 2023 een neerslagrecord, decembert wordt ook nog eens echt drijfnatterder alsdan Sylvie Meis met een nieuwe zomer-lover in St. Tropez. Tellen we daar de Jahrhundert Hochwasser in Duitsland bij op (die dus onze kant op komt, want wij zijn Nederland, wij zijn Nederland) dan zijn wij serieus de sjaak. Later meer meer & rivier. Hou je veilig!