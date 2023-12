Nee, wees niet bang: het Wilhelmus verdwijnt niet en Max Verstappen hoeft geen nieuw overwinningsnummer te leren (al zou dat voor de variatie wel goed zijn). Het gaat hier om de provincie Noord-Holland waar een motie is aangenomen om het pas 23 jaar oude provinciale volkslied alweer te vervangen. Begrijpelijk, want het huidige lied heet 'Ik houd van het groen in je wei' en dat is volkomen onhoudbaar als dadelijk alle boeren zijn uitgekocht en die groene weides zijn volgepropt met windmolens en datacenters. Niet dat de normale burger enig idee heeft hoe het provinciale volkslied klinkt, maar blijkbaar klotst het geld over de plinten en zijn alle andere maatschappelijke problemen al opgelost, dus is het tijd voor een nieuw riedeltje. Dat mag volgens initiatiefnemer CDA niet te veel gaan kosten, maar de zoektocht begint met de oprichting van een werkgroep, dus dan weten we genoeg qua bureaucratisch geldpompen. Wie het nieuwe provincielied gaat maken, is nog niet bekend, maar de immer volkse vvd had Gerard Joling al op het oog. Het goedkope, opkomende talent Gerard Joling! Dat wordt heerlijk met die handjes in de lucht meeblèren met de provinciale hymne. Staat u bij serieuze gelegenheden en dan komt Joling weer met zijn blije botoxkop opdagen om het volkslied ten gehore te brengen. Succes Noord-Holland, gelukkig hebben we het Wilhelmus nog.